Электричество отключат на весь день в нескольких районах Иркутска и Маркова

СЕГОДНЯ 05:52 2019-12-14T05:52:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Отключение электроэнергии запланировано сегодня в нескольких районах Иркутска и Маркова. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания. По заверениям специалистов, все отключения – плановые, проводятся в профилактических целях.

По данным энергетиков, в Маркова без света останутся абсолютно все дома в садоводствах Юбилейный-1 и Юбилейный-2. Электричество там отключат в 12.00 практически на весь день. Включение запланировано на 18.00

В Ленинском районе Иркутска электричество отключат с 13.00 до 17.00. Без света на это время останутся жители дома № 7 в 17-ом Советском переулке, дома № 207 по ул. Пржевальского. Больше всего не повезло жильцам домов по улицам Павла Красильникова и Севастопольская – там от электроэнергии отключат больше домов. Например, на Павла Красильникова света не будет в 12 домах (со 178 по 217 дома), а на Севастопольской – в шести (со 194 по 204).

Отключения электричества запланированы и в Свердловском округе Иркутска. На большинстве улиц это будет краткосрочное отключение – на 20 – 40 минут. Но есть и районы, которые останутся без света с 12.00 до 18.00 – это ул. Зеленая Горка и мкр. Первомайский. На ул. Зеленая Горка света не будет в пяти домах, а в Первомайском – в десяти.

Адреса в Маркова. Официальная группа Иркутской электросетевой компании во "ВКонтакте"

Адреса в Левобережном округе Иркутска. Официальная группа Иркутской электросетевой компании во "ВКонтакте"

Адреса в Свердловском округе Иркутска. Официальная группа Иркутской электросетевой компании во "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU