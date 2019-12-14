Тепловой компании грозит штраф за аварию на теплосетях в Нижнеилимском районе

СЕГОДНЯ 07:20 2019-12-14T07:20:15+03:00

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Прокуратура Нижнеилимского района провела проверку в поселке Рудногорск после того, как там местные жители на несколько дней остались без отопления. Как сообщает пресс-служба ведомства, были выявлены нарушения нормативного уровня подачи тепла. Теперь ресурсоснабжающей организации грозит штраф.

Напомним, теплоцентраль в Рудногорске прорвало ранним утром 2 декабря. В эти дни в поселке как раз ударили морозы. Коммунальщики, прибывшие на устранение аварии, обнаружили течь задвижки диаметром 250 мм на подкачивающей станции. Неполадку устранили, но в ночь на 3 декабря произошла утечка уже в другом месте. Пришлось вскрывать теплотрассу. В общей сложности четыре дня жители Рудногорска сидели без отопления, промерзло 15 пятиэтажек, один трехэтажный дом и 154 дома в частном секторе, которые подключены к центральному отоплению. Без тепла оставались школы, больницы и детские сады.

- Ресурсоснабжающей организацией и администрацией Рудногорска были приняты меры по ликвидации данной аварии, - комментируют в прокуратуре. – Система отопления из строя, конечно, не вышла, но было выявлено нарушение нормативного уровня подачи тепла в дома.

По результатам проверки прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении на директора ресурсоснабжающей компании. Пока оно находится на рассмотрении. Так же, как и представление в адрес главы администрации Рудногорска – его и руководителя ресурсоснабжающей компании обяжут обеспечить поселок необходимым запасом материальных ресурсов для оперативного проведения ремонта системы отопления.

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ИСТОЧНИК KP.RU