2019-12-14T17:27:21+03:00
Общество

Игорь Кобзев побывал в Нижнеудинске и проверил ход восстановительных работ

Врио губернатора Иркутской области побывал в школе, которая была отремонтирована вовремя и в больнице, которую еще восстаналивают
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Игорь Кобзев побывал в Нижнеудинске и проверил ход восстановительных работ.Игорь Кобзев побывал в Нижнеудинске и проверил ход восстановительных работ.
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На следующий же день после прилета в Иркутск, врио губернатора Иркутской области отправился в самые проблемные районы области, пострадавшие от разрушительного наводнения. Субботу, 14 декабря, он провел в Тулуне и Нижнеудинске.

-Восстановление после летнего наводнения образовательных и медицинских учреждений стало главной темой рабочей поездки временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и председателя правительства Приангарья Руслана Болотова в Нижнеудинский район, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Игорь Кобзев и Руслан Болотов побывали в пострадавшей от паводка школе №2 имени И.И. Куимова, где учится 536 учеников. Ремонт здесь был проведен ударными темпами и учеба началась вовремя. Больше того - дети получили новое спортивное оборудование. Уже в следующем году здесь планируется строительство модульных мастерских. Однако само здание тесновато. И Игорь Кобзев поручил администрации Нижнеудинского района разработать до 1 мая 2020 года проект постройки пристроя школы.

Другая ситуация мо зданием районной больницы, корпуса которой были залиты водой во время наводнения, а в период его ликвидации в ней работал мобильный госпиталь ФМБА, позволивший проводить всем нуждающимся полноценные хирургический операции. Восстановление больницы идет, но подрядчик не укладывается в сроки, и уже более чем ясно - до 15 декабря 2019 года ремонт завершен не будет. Игорь Кобзев поручил организовать совещание и назвать новые сроки сдачи объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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