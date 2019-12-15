Три дома и три соцобъекта остались без отопления в Иркутском районе
Зимой остаться без отопления - приятного мало. Утром в воскресенье, 15 декабря, жители села Никольск Иркутского района заметили, что батареи стали прохладными. Конкретно, тепло отключилось в трех двуэхтажках (по 16 квартир в каждом доме) и трех соцобъектах.
- Теплоснабжение восстанавливают 12 человек и пять единиц техники, из них от МЧС России три специалиста и одна машина, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Работы ведутся, так что в ближайшие часы отопление в дома в поселке Никольск должно вернуться. На улице, благо, сейчас не слишком морозно: около -8 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU