Сибиряк продавал вредоносную программу, которая помогает нечестно победить в онлайн-игре

СЕГОДНЯ 06:49 2019-12-15T06:49:48+03:00

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Обыграть соперников в компьютерной игре - удовольствие для любого геймера. Только вот не все побеждают по-честному. Некоторые ради этого готовы пойти на все. Например, купить специальную программу, которая автоматизирует процесс игры и дает преимущество над другими. Такой вредоносной программой для зарубежной онлайн-игры торговал 27-летний парень из Байкальска. Причем он состоял в целой группе "специалистов" по разработке подобных программ.

- Подозреваемого в создании программы задержали, возбуждено уголовное дело, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Сибиряк находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Так что незаконный заработок, судя по всему, приведет программиста в суд. Дома у него нашли доказательства незаконной деятельности - на компьютере, мобильнике и электронных носителях информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU