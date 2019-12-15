2019-12-15T12:05:38+03:00
Общество

Экс-начальник МЧС Иркутской области Валентин Нелюбов возглавил Главное управление пожарной охраны России

Пост главного спасателя региона он покинул в конце октября
Мария ОСИПОВА
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Экс-начальник МЧС Иркутской области Валентин Нелюбов возглавил Главное управление пожарной охраны РоссииЭкс-начальник МЧС Иркутской области Валентин Нелюбов возглавил Главное управление пожарной охраны РоссииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Бывший начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области, генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного пожарного управления МЧС России. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что должность руководителя он занял 16 ноября 2019 года.

Напомним, свой пост в Иркутской области Валентин Нелюбов покинул 30 октября. Он возглавлял региональный главк МЧС с марта 2014 года. После ликвидации последствий летнего наводнения Валентина Нелюбова откомандировали на работу в Москву.

Отметим, за высокий профессионализм и личное мужество Валентин Нелюбов награжден медалью «За отвагу». Кроме того, его профессиональные качества и работу МЧС Иркутской области под его руководством оценил глава ведомства Евгений Зиничев.,

Между тем, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области так и не назначен. Пока обязанности руководителя ведомства в регионе исполняет первый заместитель начальника Вячеслав Федосеенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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