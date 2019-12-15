2019-12-15T14:31:44+03:00
Происшествия

Деревянный дом горел на улице Карла Либкнехта в Иркутске

Пожар произошел днем 15 декабря
Любовь АРБАТСКАЯ
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Деревянный дом горел на улице Карла Либкнехта в ИркутскеДеревянный дом горел на улице Карла Либкнехта в ИркутскеФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Днем 15 декабря жителей Иркутска всполошил дым по улице Карла Либкнехта. Оказалось, горит одноэтажное деревянное здание. Очевидцы быстро вызвали пожарных, огонь начали тушить.

- В 15:17 пожарно-спасательные подразделения МЧС России приехали на место ЧП, в 15:25 пожар локализован, в 15:28 - огонь потушен, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Работали 10 человек и две машины.

Пожар иркутяне обсуждали и в соцсетях.

- Ужас, что творится! Известно, из-за чего? - спрашивали сибиряки в интернете. Некоторые предположили даже, что это может быть поджог.

Но официально о причинах пожара в центре Иркутска пока не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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