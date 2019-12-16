СЕГОДНЯ 03:17 2019-12-16T03:17:51+03:00

Прогноз погоды на 16 декабря в Иркутске: ветер до 7 м/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутске, 16 декабря, синоптики обещают переменную облачность. Днем без существенных осадков. Утром за окном -16…-18. Днем столбики уличных термометров покажут -12…-14 градусов. Ветер ожидается северо-западный, западный со скоростью 2-7 м/с.

- По области - переменная облачность, днём местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер дует западной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура в Приангарье в понедельник утром -15…-20 градусов. Днём, по прогнозам метеорологов, -11…-16. Если небо затянут облака, будет холоднее, до -21…-26. В Катангском районе как всегда показатели ниже – там в течение суток -21…-26, местами -31…-36 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU