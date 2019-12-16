2019-12-16T04:12:49+03:00
Общество

Сайт заблокирован: 16 интернет-ресурсов запретили в Иркутской области

На порталах учили готовить взрывчатки и продавали поддельные документы
Мария КНЯЗЕВА
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Сайт заблокирован: 16 интернет-ресурсов запретили в Иркутской областиСайт заблокирован: 16 интернет-ресурсов запретили в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области прокурорская проверка привела к прекращению работы 16 сайтов в сети Интернет. Ресурсы заблокировали из-за распространения запрещенной информации.

- На данных сайта предлагали купить гражданство Российской Федерации, паспорт Российской Федерации и его дубликат, водительские удостоверения, дипломы об образовании, служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов и другие документы, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Были среди заблокированных и такие порталы, где призывали к насилию и революции, учили готовить взрывчатку. Прокурор направил исковые заявления в суд. Сейчас эти ресурсы, по решению суда, прекратили работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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