Сайт заблокирован: 16 интернет-ресурсов запретили в Иркутской области

СЕГОДНЯ 04:12 2019-12-16T04:12:49+03:00

На порталах учили готовить взрывчатки и продавали поддельные документы

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В Иркутской области прокурорская проверка привела к прекращению работы 16 сайтов в сети Интернет. Ресурсы заблокировали из-за распространения запрещенной информации.

- На данных сайта предлагали купить гражданство Российской Федерации, паспорт Российской Федерации и его дубликат, водительские удостоверения, дипломы об образовании, служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов и другие документы, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Были среди заблокированных и такие порталы, где призывали к насилию и революции, учили готовить взрывчатку. Прокурор направил исковые заявления в суд. Сейчас эти ресурсы, по решению суда, прекратили работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU