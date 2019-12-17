СЕГОДНЯ 05:01 2019-12-17T05:04:44+03:00

Фильм «Дылда» с иркутянкой вошел в шорт-лист претендентов на премию «Оскар». Кадр из фильма, предоставлен Иркустким Домом кино

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Фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова продолжает покорять сердца кинокритиков по всему миру. За нее создатель картины уже получил в мае на Каннском фестивале приз «Особый взгляд». И вот снова хорошие вести – Американская академия кинематографических искусств и наук внесла «Дылду» в шорт-лист претендентов на получение заветной статуэтки в номинации «Лучший международный художественный фильм». Кстати, такая номинация появилась в этом году. Точнее просто сменила название. Раньше она звалась «Лучший фильм на иностранном языке».

Окончательный список номинантов появится 13 января. Вручение «Оскаров» пройдет 9 февраля 2020 года на 92-й церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе.

Напомним, что фильм «Дылда» рассказывает о двух фронтовых подругах, вернувшихся с войны и пытающихся вернуть прежнюю жизнь в Ленинграде. Иркутянка Виктория Мирошниченко исполняет роль Дылды. Как рассказала «Комсомольской правде» мама Виктории Ольга Мирошниченко, съемки были тяжелые: готовясь к роли, Виктория встречалась с блокадниками.

- Больше всего ее впечатлила 90-летняя старушка, у которой во время блокады умерли семь членов семьи. Но, несмотря на такую тяжелую судьбу, она сохранила веру в будущее, - говорит мама актрисы.

ИСТОЧНИК KP.RU