2019-12-17T06:13:17+03:00
Общество

Детского омбудсмена Светлану Семенову наградил Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова получила почетную грамоту МВД за совместную работу по защите детей
Любовь АРБАТСКАЯ
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Детского омбудсмена Светлану Семенову наградил Министр внутренних дел России Владимир КолокольцевДетского омбудсмена Светлану Семенову наградил Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев
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Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова на прошлой неделе в Москве участвовала в заседании Координационного совета детских омбудсменов в России. Мероприятие было организовано Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.

Заседание началось с выступлений представителей органов федеральной госвласти, руководителей правоохранительных структур России и государственных деятелей.

Во время торжественного награждения омбудсменов из регионов отметили и Светлану Семенову. Министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев выразил ей благодарность за успешное сотрудничество в вопросах, которые касаются защиты прав детей. Уполномоченному по правам ребенка в Иркутской области вручена почетная грамота МВД.

Светлана Семенова отмечена почетной грамотой МВД.

Светлана Семенова отмечена почетной грамотой МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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