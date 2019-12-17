2019-12-17T16:26:36+03:00
Происшествия

Прокатились до СИЗО: в Куйтунском районе двое мужчин украли оружие и угнали автомобиль

На угнанном авто они попали в аварию [фото]
Мария ОСИПОВА
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Прокатились до СИЗО: в Куйтунском районе двое мужчин украли оружие и угнали автомобиль. Фото: СУ СКР по Иркутской областиПрокатились до СИЗО: в Куйтунском районе двое мужчин украли оружие и угнали автомобиль. Фото: СУ СКР по Иркутской области
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В Куйтунском районе двое мужчин решили угнать автомобиль и покататься на нем по поселку. Правда, закончилось развлечение печально: сначала аварией, потом – общением с полицией, а затем и вовсе – следственным изолятором. Следователи СК завели на автоугонщиков уголовное дело, а суд арестовал их на два месяца.

- Обвинение предъявлено 31-летнему жителю Качугского района и 16-летнему подростку, - сообщили в пресс-службу СУ СК России по Иркутской области. – Их обвиняют в хищении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и угоне автомобиля, совершенного с угрозой применения насилия.

Дело, по рассказу следователей, обстояло так: 5 декабря 2019 года обвиняемые через окно влезли в один из домов в деревне 3-я Станица Куйтунского района и украли огнестрельное оружие и патроны к нему. Потом парочка отправилась в стоящий неподалеку гараж. Одев маски и угрожая охраннику похищенным оружием, они угнали один из стоящих в гараже автомобиле. Заскочив в машину, налетчики вдарили по газам.

Правда, автоприключение длилось недолго: в поселке Куйтун 31-летний мужчина, который управлял угнанным авто, врезался на нем в бетонную опору столба. Бросив разбитую машину, угонщики убежали, но вскоре были задержаны сотрудниками полиции на одной из улиц Куйтуна.

Тот самый гараж, из которого злоумышленники угнали автомобиль. Фото: СУ СКР по Иркутской области

Тот самый гараж, из которого злоумышленники угнали автомобиль. Фото: СУ СКР по Иркутской области

- В настоящее время обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - комментируют в региональном управлении СК. – Следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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