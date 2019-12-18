2019-12-18T03:42:31+03:00
Спорт

На игры ХК «Ермак» с командой «Сокол» из Красноярска будет свободный вход

Матчи пройдут в Ангарске
Мария КНЯЗЕВА
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На игры ХК «Ермак» с командой «Сокол» из Красноярска будет свободный вход. Фото: сайт ХК "ЕРМАК"На игры ХК «Ермак» с командой «Сокол» из Красноярска будет свободный вход. Фото: сайт ХК "ЕРМАК"
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На стадионе «Ермак» в Ангарске 26 и 27 декабря, в преддверии Нового года, пройдут две игры хоккейного клуба «Ермак» и команды «Сокол» из Красноярска.

- Руководство ХК «Ермак» и администрация дворца спорта решила сделать подарок болельщикам, - сообщает пресс-секретарь клуба Роман Караваев на официальном сайте ХК «Ермак». – Вход на эти матчи будет по билетам, которые получить можно бесплатно.

Для этого нужно всего лишь успеть забрать их в кассах ДС «Ермак». Напоминаем, что игры с хоккеистами из Красноярска пройдут в рамках турнира «ВХЛ – Кубок шелкового пути».

- Ждем болельщиков на трибунах, и ожидаем от них совершенно запредельного боления, - подчеркивает Роман Караваев.

А в ответ на поддержку, болельщики, конечно, будут ждать от спортсменов еще одного-двух подарков на Новый год – побед в обеих встречах с красноярским «Соколом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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