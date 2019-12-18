2019-12-18T09:19:22+03:00
Общество

Главная елка Иркутска – одна из самых высоких в стране

Наша новогодняя красавица достигает 25 метров в высоту
Мария ОСИПОВА
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Главная елка Иркутска – одна из самых высоких в странеГлавная елка Иркутска – одна из самых высоких в странеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Главная новогодняя елка Иркутска, установленная в самом сердце города, в каких только рейтингах не побеждала: и самой красивой признавалась, и по стоимости превосходила своих подружек из соседних регионов. Теперь она признана еще и одной из самых высоких в России, благодаря чему Иркутск входит в топ-20 по высоте новогодней елки.

Любопытный рейтинг составили аналитики одного из туристических порталов. Они сравнили высоту главных елок в российских городах. Выяснилось, что самое высокое новогоднее дерево установлено в Красноярске – там главная елка достигает 55 метров. Главная елка Иркутска высотой 25 метров расположилась на 13-й строчке рейтинга. Она всего на два метра ниже главной елки Москвы и равна по высоте новогодней красавице в Санкт-Петербурге.

Кстати – 25 метров – высота большинства елок первой 20-ки рейтинга. В шести городах России установлены елки такой высотой. В тройку лидеров, помимо красноярской елки, попали главные новогодние деревья Екатеринбурга и Казани – там высота елок 50 и 35 метров соответственно. Елка в Москве замыкает десятку лидеров. Следует отметить, что входящие в топ-10 по высоте главная елка России в Москве и елка в Уфе – это живые ели.

Напомним, главная елка в сквере им. Кирова в Иркутске откроется 21 декабря. В этот же день в 13.00 для горожан свои двери распахнет Резиденции Деда Мороза. Она будет работать по 7 января включительно.

КОНКРЕТНО

ТОП-20 главных елок России по высоте

1. Красноярск – 55 метров

2. Екатеринбург – 50 метров

3. Казань – 35 метров

4. Барнаул – 32 метра

5. Тула – 32 метра

6. Уфа – 30 метров

7. Пермь – 30 метров

8. Владивосток – 28 метров

9. Тюмень – 28 метров

10. Москва – 27 метров

11. Воронеж – 26 метров

12. Санкт-Петербург – 25 метров

13. Иркутск – 25 метров

14. Самара – 25 метров

15. Ставрополь – 25 метров

16. Пенза – 25 метров

17. Кемерово – 25 метров

18. Омск – 23 метра

19. Йошкар-Ола – 23 метра

20. Хабаровск – 23 метра

ИСТОЧНИК KP.RU

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