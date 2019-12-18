2019-12-18T14:01:03+03:00
Происшествия

Глава села в Куйтунском районе незаконно выписала себе пенсию в трехкратном размере

Чиновница украла из местного бюджета почти 100 тысяч рублей
Мария ОСИПОВА
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Глава села в Куйтунском районе незаконно выписала себе пенсию в трехкратном размереГлава села в Куйтунском районе незаконно выписала себе пенсию в трехкратном размереФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Куйтунском районе за финансовые махинации перед судом предстанет бывшая глава одного из сел. Чиновница незаконно, не имея на то полномочий, выписала себе огромную пенсию из муниципального бюджета, который из без того является дефицитным и дотационным.

- Женщина действовала из корыстной заинтересованности, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Она подписала распоряжение о выплате ей страховой пенсии по старости в трехкратном размере оплаты труда за счет средств муниципального образования. При этом она достоверно знала, что не имеет правовых оснований на получение выплаты.

Общая сумма «пенсии» для главы села превысила 90 тысяч рублей. Совершая махинацию, дама понимала, что ее действия плохо отразятся на экономической ситуации в селе, где и так денег ни на что не хватает. Поэтому ущерб, причиненный муниципальному бюджету, следователи расценили как значительный.

На чиновницу завели уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Она во всем призналась. Все материалы по делу уже собраны и направлены в суд. Максимальное наказание, которое может грозить женщине – семь лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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