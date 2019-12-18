2019-12-18T14:01:30+03:00
Происшествия

Не платишь алименты - в колонию: горе-мамаша из Черемхова проведет там 9 месяцев

К сожалению, вряд ли это заставит ее задуматься и начать работать
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Не платишь алименты - в колонию: горе-мамаша из Черемхова проведет там 9 месяцев.Не платишь алименты - в колонию: горе-мамаша из Черемхова проведет там 9 месяцев.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Что могут сделать с горе-мамашей, у которой из-за ее образа жизни органы опеки по решению суда были вынуждены забрать дочь, чтобы заставить ее платить на девочку алименты? Сложно сказать, что заставит одуматься опустившегося человека. Черемховский суд, уже не первый раз разбиравшийся с делом 40-летней местной жительницы по этому поводу, выбрал жесткое решение.

- Женщина признана виновной по статье за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенную неоднократно, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В суде выяснилось, что мать, 13-летняя дочка которой живет в детдоме, и не вспоминает о ребенке. Во всяком случае, средств на ее содержание, положенных по суду, не перечисляет. За это ее уже судили, дали испытательный срок. Но как заставить человека одуматься и начать работать, если он этого и не собирается делать?

Всего мамаша задолжала по алиментам на содержание девочки 128 тыс. рублей. Теперь ей все-таки придется работать. Ближайшие 9 месяцев женщина проведет в колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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