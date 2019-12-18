Безопасности для: аварийные деревянные дома сносят в Иркутске

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-18T14:33:09+03:00

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В центральной части Иркутска сносят аварийные дома. В них давно никто не живет, они расселены, полуразрушены и представляют угрозу – может случиться пожар или, не дай бог, кто-нибудь покалечится. Дома сносят на улицах Коммунистическая, 24/5 и 25-го Октября, 25а.

- Основная задача сноса расселенных жилых объектов – обеспечение безопасности, в том числе пожарной, - цитирует пресс-служба мэрии главу Октябрьского округа Иркутска Владимира Преловского. – Одновременно со сносом консервируем расселенные дома, до которых очередь еще не дошла.

Речь идет о бесхозном здании на улице Депутатская, 43/1. Его уже обнесли забором, отключили от всех коммуникаций. Со временем этот дом также будет снесен.

Всего же с начала года, по информации администрации Иркутска, в Октябрьском округе уже демонтированы строения на улицах Трудовая, 103 и Лыткина, 27/1. А за пять лет на территории округа снесено 37 аварийных расселенных домов.

- Что касается освободившихся земельных участков, то в соответствии с генеральным планом Иркутска на части из них предусмотрено размещение социальных объектов, - говорит Владимир Преловский. – Например, территория дома № 25а на улице 25-го Октября – часть планируемой школы на 1275 мест. Также в планах строительство школы на 500 мест в районе улицы Трудовой, 103 и спортивного объекта на месте снесенного дома на улице Лыткина, 27/1.

ИСТОЧНИК KP.RU