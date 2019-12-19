Решим за 5 000 руб.: лжесотрудник пожнадзора вымогал деньги у предпринимателя в Иркутской области

СЕГОДНЯ 04:15 2019-12-19T04:15:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области возобновились случаи проверок фирм и организаций лжесотрудниками пожарного надзора. Последний случай произошел в Тайшете. Мужчина пришел на АЗС, представился сотрудником отдела надзорной деятельности и сказал, что у станции есть нарушения в работе – розлив горюче-смазочных материалов. С его слов штраф «заправке» уже выписан. Но! Если договориться на месте, все можно уладить за 5 000 рублей.

- На АЗС не оказалось руководителя, и лжесотрудник не получил требуемого, - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. - Позднее руководитель предприятия, выяснив подробности произошедшего, обратился в правоохранительные органы. Личность мошенника устанавливается.

Сотрудники МЧС напоминают, что должностные лица государственного пожарного надзора при исполнении своих служебных обязанностей одеты в специальную форму сотрудника МЧС России, при себе имеют служебное удостоверение установленного образца, а о проверке объектов заранее приходит уведомление. При любых сомнительных «проверках» звоните в полицию.

Читайте также:

Нарочно не придумаешь: курьер по доставке суши оставил машину с ключами у подъезда, а ее угнали, чтобы доехать до бара. Автомобиль без проблем обнаружен во дворах Братска и возвращен законному владельцу

ИСТОЧНИК KP.RU