СЕГОДНЯ 06:22 2019-12-19T06:25:56+03:00

Ангарчанин потерял больше 300 тысяч рублей при покупке Lexus через интернет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Жертвой очередного интернет-афериста стал 26-летний житель Ангарска, решивший купить автомобиль представительского класса. Он увидел на популярном среди автомобилистов сайте объявление о продаже Lexus LX 470 по привлекательной цене – всего 920 тысяч рублей. Мужчина тут же списался с владельцем авто, обговорил условия покупки и попросил отправить ему в мессенджер фотографии машины. Хозяин авто выполнил просьбу.

Не заметив ничего подозрительного, ангарчанин перевел на указанный незнакомцем счет задаток – 365 тысяч рублей. Остальную сумму через три дня он должен был передать продавцу лично в Улан-Удэ, куда приехал забирать автомобиль. Однако сделка купли-продажи не состоялась – в условленном месте покупателя никто встретил, а телефон продавца в течение всего дня был недоступен. Вернувшись в Ангарск, мужчина обратился в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Устанавливается личность неизвестного продавца, остальные обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU