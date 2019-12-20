Вербовщик из ИГИЛ* пытался найти сторонников в колонии Ангарска

СЕГОДНЯ 06:48 2019-12-20T06:48:17+03:00

После выхода на свободу он предлагал им заняться террористической деятельностью

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Ближайшие 14 лет вербовщику террористической организации «Исламское государство»* (деятельность организации запрещена в РФ), точно не удастся продолжить свое черное дело. Их он проведет в заключении с куда более строгими порядками.

-В суде представлены доказательства незаконной деятельности этого человека, являющегося на момент совершения преступлений заключенным одной из исправительных колоний ГУ ФСИН России по Иркутской области Ангарска, осужденного за преступления, совершенные на территории Московской области, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области.

Попав в колонию, 35-летний вербовщик три месяца вел пропаганду среди своих сокамерников и призывал их вступить в ряды ИГИЛ после выхода на свободу. Но на смертельный путь никого из заключенных преступнику переманить так и не удалось. О его призывах узнали в ГУФСИН и в ФСБ. После того, как были собраны все доказательства, вербовщик вновь предстал перед судом.

Его приговорили к 14 годам лишения свободы. Первые 6 лет он будет содержаться в тюрьме, остальные 8 – в колонии особого режима.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации

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ИСТОЧНИК KP.RU