2019-12-20T07:26:29+03:00
Происшествия

Столкновение внедорожника и маршрутки на трассе в Тулунском районе: возбуждено уголовное дело

Предполагаемого виновника аварии обязали являться в полицию по первому требованию [видео]
Мария ОСИПОВА
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Столкновение внедорожника и маршрутки на трассе в Тулунском районе: возбуждено уголовное дело. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской областиСтолкновение внедорожника и маршрутки на трассе в Тулунском районе: возбуждено уголовное дело. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области
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По факту лобового столкновения внедорожника и маршрутки в Тулунском районе, в результате которого погиб пассажир внедорожника и пострадали еще девять человек, заведено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, следователи сейчас устанавливают все детали происшествия и ищут свидетелей ДТП.

Предполагаемый виновник аварии – 31-летний водитель внедорожника. С него на время расследования взяли обязательство о явке.

- То есть, он должен являться в полицию по первому требованию на допросы и другие следственные действия, - пояснили в ведомстве. – В результате ДТП погиб его старший брат.

ДТП в Тулунском районе: один человек погиб, девять пострадали в столкновении микроавтобуса и внедорожника.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

Как уточнили в полиции, трое пострадавших уже выписаны из больницы, еще шесть человек пока остаются в медучреждениях. Всего в маршрутке было 14 пассажиров.

Напомним, страшная авария произошла в 9.40 утра 19 декабря на трассе в Тулунском районе. В двух километрах от села Шерагул столкнулись микроавтобус «Форд», который ехал с пассажирами по маршруту «Тулун-Шерагул» и внедорожник «Исудзу». После удара от автомобилей осталась груда металлолома. Водитель внедорожника позже пояснил полицейским, что обгонял фуру, и когда завершал маневр, столкнулся на встречке с микроавтобусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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