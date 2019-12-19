Маршрутка и внедорожник столкнулись на трассе в Тулунском районе: один человек погиб, девять пострадали

Страшная авария произошла ранним утром, 19 декабря на трассе в Тулунском районе. В 9.40, в двух километрах от села Шерагул столкнулись микроавтобус Форд, который ехал с пассажирами по маршруту Тулун-Шерагул и внедорожник Исудзу. Удар был такой силы, что микроавтобус оказался перевернутым в кювете. Оба автомобиля превратились в груду искореженного металла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/750506" frameborder="0"></iframe> ДТП в Тулунском районе: один человек погиб, девять пострадали в столкновении микроавтобуса и внедорожника.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

- По предварительной информации, погиб 1 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Это пассажир Исудзу. Еще 9 человек получили различные травмы. Всех их госпитализировали.

Все пострадавшие пассажиры находились в салоне маршрутки, сейчас выясняется. Известно, что в Исудзу кроме водителя находились два человека. Непонятно пока и кто стал виновником ДТП. Скорее всего, машины столкнулись лоб в лоб. Сейчас на месте работают два экипажа ГИБДД, которые выясняют все подробности трагедии. Возможно, вскоре появятся новые подробности.

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