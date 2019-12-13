2019-12-13T15:43:36+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП на трассе под Ангарском: три человека погибли в столкновении Тойоты Калдины и фуры

Обстоятельства аварии выясняются
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Смертельное ДТП на трассе под Ангарском: три человека погибли в столкновении Тойоты Калдины и фуры. Фото: "ДТП 38RUS"Смертельное ДТП на трассе под Ангарском: три человека погибли в столкновении Тойоты Калдины и фуры. Фото: "ДТП 38RUS"
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Еще одно крупное ДТП в Иркутской области. Вечером, 13 декабря, на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», под Ангарском, водитель Тойоты Калдины врезался в фуру . Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям, от удара передняя часть легковушки превратилась в груду искореженного металла. Не обошлось без жертв.

- Пока известно о трех погибших, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – На месте уже работают инспекторы ГИБДД, которые регулируют движение, и выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, днем, 13 декабря еще одна страшная авария произошла на 71 километре федеральной трассы «Байкал», в Шелеховском районе. Там, в столкновении машины скорой помощи и грузовика погибли водитель неотложки и женщина фельдшер (Подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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