2019-12-20T09:59:34+03:00
Общество

Где деньги, Зин: иркутянку будут судить за пятимиллионный долг по кредиту

Женщина скрывалась от кредитора, суда и приставов
Мария ОСИПОВА
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Иркутянку будут судить за пятимиллионный долг по кредитуИркутянку будут судить за пятимиллионный долг по кредитуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Жительница Иркутска одолжила у знакомого больше пяти миллионов рублей, написала расписку, но в оговоренный срок вернуть займ не смогла. Тогда кредитор решил взыскивать задолженность через суд, написал исковое заявление. Служители Фемиды встали на сторону кредитора и обязали иркутянку выплатить в пользу физического лица задолженность по договору займа более 5 млн рублей.

- Решение суда вступило в законную силу, исполнительный лист был направлен судебным приставам, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Копия постановления о возбуждении исполнительного производства вручена должнику лично. Однако женщина, зная о судебном решении, обязывающем ее выплатить задолженность в полном объеме, каких-либо мер к исполнению долговых обязательств не принимала.

Более того, иркутянка умышленно скрывалась от кредитора, суда и приставов. Скрывала женщина и сведения о получении и расходовании денежных средств.

В итоге на должницу завели уголовное дело за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. В скором времени жительница областного центра предстанет перед судом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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