Вопросы поддержки предпринимателей обсудили за круглым столом в Иркутске

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-20T10:37:50+03:00

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Какую помощь может получить начинающий или уже давно действующий предприниматель от государства, куда за ней обращаться и чего ожидать? Все эти вопросы обсудили на круглом столе «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: итоги реализации национального проекта в Приангарье в 2019-м году», который провела газета «Комсомольская правда» в Иркутске. Помимо представителей власти региона и институтов поддержки бизнеса в обсуждении насущных вопросов и задач приняли участие предприниматели и общественники. В рамках дискуссии поднимались проблемы налогообложения, получения кредитов, «мусорной реформы». Однако главным, наверное, стал вывод о том, что бизнесу со стороны государства сегодня действительно уделяется повышенное внимание. Об этом говорит, в том числе, тот факт, что в Иркутске скоро откроется Центр «Мой бизнес», где предпринимателям будут предоставлять все необходимые услуги по принципу «одного окна».

Марина Петрова, заместитель министра экономического развития Иркутской области, напомнила главные цели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», которых необходимо достичь к 2024 году. Это создание максимально благоприятной деловой среды для развития малого и среднего бизнеса, увеличение числа занятых в сфере предпринимательства с 19 млн до 25 млн человек, рост доли малых и средних предприятий в ВВП до 32,5%, увеличение доли экспорта МСП до 10%, создание по всей стране ста центров «Мой бизнес». В целях достижения этих показателей в Иркутской области были разработаны и утверждены региональные проекты «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего бизнеса», «Популяризация предпринимательства».

Общий объем финансирования региональных проектов в 2019 году составит 438,8 млн рублей, в том числе 244,1 млн рублей из федерального бюджета, 187,8 млн рублей – из областного и 6,9 млн рублей – из внебюджетных источников.

В рамках проекта «Популяризация предпринимательства» в Приангарье реализуется множество образовательных и просветительских программ. Как рассказала Ирина Нижник, руководитель Центра поддержки предпринимательства Фонда «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», всего в 2019 году основам ведения бизнеса было обучено более 2 тыс. человек, а в целом число участников проекта превысило 8 тыс. человек.

Особое внимание было уделено школьникам. Для них, а также для всех желающих, психологи разработали тест по определению предпринимательских компетенций, который уже прошли более 6 тыс. жителей региона.

Также среди молодежи проводились профориентационные мероприятия, в которых было задействовано 2200 человек.

Основам предпринимательской деятельности школьников обучали и в рамках Стартап-школы «Тайга. Юниор». Кроме того, в Иркутске состоялся Молодежный бизнес-форум, собравший более 200 участников.

По итогам круглого стола был сделан вывод о том, что институты поддержки бизнеса региона проводят огромную работу. При этом многие предприниматели до сих пор не знают, что помощь государства получить реально. Поэтому сейчас все надежды возлагаются на Центр «Мой бизнес», где можно будет найти ответы на все интересующие вопросы. Его открытие состоится 25 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU