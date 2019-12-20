2019-12-20T14:45:15+03:00
Общество

Иркутская область вошла в топ-20 самых лучших регионов России для туризма

Первые строчки рейтинга заняли Москва и Санкт-Петербург
Виктория ГЕРКО
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Иркутская область вошла в топ-20 самых лучших регионов России для туризмаИркутская область вошла в топ-20 самых лучших регионов России для туризмаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Повод для гордости - Иркутская область попала в топ самых лучших регионов России для туризма. Список самых привлекательных мест для путешествий составили Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России».

Иркутская область заняла в этом топе 13 строчку. В прошлом году мы находились на том же месте. А значит, в этом году путешественники и туристы не перестали ездить в регион. Неудивительно, ведь у нас действительно есть на что посмотреть. Только чтобы насладиться красотой озера Байкал, люди из разных уголков планеты преодолевают тысячи километров.

Возглавили топ Москва и Санкт-Петерубрг. Они завоевали два первых места рейтинга. А Московская область замкнула тройку лидеров. Сибирь оказалась не самым популярным местом для отдыха. Кроме нас в список попала только Новосибирская область. Регион стоит на три позиции ниже - на 16 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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