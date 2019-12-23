Выборы мэра Нижнеудинского района: победил самовыдвиженец Крупенев

СЕГОДНЯ 03:44 2019-12-23T03:44:31+03:00

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Победил на выборах мэра Нижнеудинского района самовыдвиженец Анатолий Крупенёв. О результатах голосования сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии. Член партии «Единая Россия» Анатолий Анатольевич лидирует с большим отрывом от конкурентов. За него проголосовали более 56% пришедших жителей.

На втором месте – Александр Архангельский, выдвинутый на выборы партией «Единая Россия». В его активе более 26%. Третье место и более 12% голосов у Евгении Малининой из «ЛДПР». Ниже в рейтинге расположились Дмитрий Марусенко из «Справедливой России», Светлана Харламова из «Патриотов России».

Напомним, что выборы в Нижнеудинском районе досрочные. Их пришлось проводить после отставки предыдущего главы Сергея Худоногова и заведения на него уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU