СЕГОДНЯ 04:12 2019-12-23T04:13:04+03:00

Пробки 23 декабря в Иркутске: три ДТП на пути к Глазковскому мосту, а всего их - 10. Фото: Яндекс.Пробки

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«Понедельник – день тяжелый». Особенно не задался он у жителей Ленинского района. Чтобы выехать в центр Иркутска им нужно ехать либо по Иннокентьевскому мосту, либо по Глазковскому. На обеих «переправах» этим утром многокилометровые пробки. ДТП фиксирует сервис Яндекс.Пробки на съезде с Иннокентьевского моста на ул. Сурнова. Вследствие чего автотранспорт здесь скопился и затор начинается на ул. Олега Кошевого.

Есть авария также на въезде на Иркутный мост, автомобили столкнулись в среднем ряду, образовалась пробка от улицы Трактовой. Далее по пути до Глазковского моста есть еще два ДТП – на ул. Боткина и на ул. Маяковского. Так что подъехать к «старому» мосту этим утром не просто. Затор на ул. Маяковского начинается на пересечении с ул. Чайковского. «Стоят» улицы Гоголя, Пушкина, Профсоюзная, Челнокова. Да и на самом мосту зафиксированы две аварии.

Есть заторы на ул. Лермонтова, ул. Байкальской и Рабочего штаба.

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ИСТОЧНИК KP.RU