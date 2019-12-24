2019-12-24T11:38:03+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за гибели 8-летнего мальчика и его бабушки на пожаре в Тулуне

Причина пожара пока установить не удалось
Виктория ГЕРКО
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СК возбудил уголовное дело из-за гибели 8-летнего мальчика и его бабушки на пожаре в Тулуне.СК возбудил уголовное дело из-за гибели 8-летнего мальчика и его бабушки на пожаре в Тулуне.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Следственный комитет начал расследование из-за гибели 8-летнего мальчика и его бабушки в пожаре. Уголовное дело возбуждено за причинение смерти по неосторожности. Напомним, утром, 24 декабря, в двухэтажном доме в Тулуне начался пожар. Когда спасатели прибыли на место происшествия, огнем были охвачены веранды и кровля дома. Очевидцы сказали, что в квартире есть люди.

- В горящей квартире спасатели нашли двух человек: мальчика и пожилой женщины. Но спасти их не удалось - они уже не дышали, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Выбраться удалось только маме погибшего ребенка. Она вылезла через окно.

Полностью справиться с огнем и устранить последствия удалось за полтора часа. Сейчас сотрудники следственного комитета допрашивают очевидцев. Причину пожара пока установить не удалось. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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