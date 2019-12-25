2019-12-25T07:23:31+03:00
Общество

Базу отдыха «Песчанка» на Байкале оштрафовали на 1,4 миллиона рублей за мусор, закопанный в лесу

А еще в почву в Прибайкальском нацпарке сливали сточные воды, туда же попадали нефтепродукты
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Базу отдыха «Песчанка» на Байкале оштрафовали на 1,4 миллиона рублей за загрязнение почвы. Фото: сайт Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.Базу отдыха «Песчанка» на Байкале оштрафовали на 1,4 миллиона рублей за загрязнение почвы. Фото: сайт Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Изменить размер текста:

Одна из старейших турбаз на берегу Байкала в Иркутском районе, «Песчанка», еще год назад попала под прокурорские проверки. Вскрылись разные экологические нарушения. Работники турбазы загрязняли почву Прибайкальского национального парка: закапывали в лесу мусор, спрессованный в брикеты, сливали неочищенные сточные воды, а от дизельногенераторной установки на землю попадали нефтепродукты.

- Концентрация загрязняющих веществ в почве превысила допустимые показатели в 212 раз! - рассказывают в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре. - Руководство базы долго не признавало эти факты. Тем не менее, теперь по решению суда База отдыха «Песчанка» выплатит в бюджет Иркутского района более 1,4 миллиона рублей за ущерб почве. Пока турбаза закрыта - сначала нужно устранить нарушения правил пожарной безопасности и требований закона об охране окружающей среды.

Организация должна убрать весь мусор со своей территории и восстановить истощенную почву. А еще суд потребовал снести самовольные постройки на берегу Байкала - деревянный пирс, баню и надворный туалет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура требует снести платные беседки на берегу Байкала в Листвянке

Проблема в том, что это частные постройки, расположенные слишком близко к озеру (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сначала деньги, потом товар: аферистка из Иркутской области продавала через интернет экзотические растения
В Ангарске сожгли экзотические орехи из Австралии
Массовое ДТП на трассе в Байкальске: столкнулись пять автомобилей
Сергей Сокол: деньги на ремонт соцобъектов в Осинском районе должны быть выделены в 2020 году
Маршрутка и автобус столкнулись в центре Иркутска: пострадал один пассажир
Артем Черноусов стал лучшим спортсменом Иркутской области в 2019 году
В АО «Ангарскцемент» модернизирована система аспирации двух цементных мельниц
«Полюс» занял первое место в рейтинге открытости WWF
Базу отдыха «Песчанка» на Байкале оштрафовали на 1,4 миллиона рублей за мусор, закопанный в лесу
АО "Труд" стало победителем Всероссийского конкурса «Дороги России - 2019»
Тюремный гроссмейстер: иркутский осужденный занял второе место на всероссийском шахматном турнире
В Братске ищут 58-летнего мужчину с татуировкой в виде головы черта