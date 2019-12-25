Базу отдыха «Песчанка» на Байкале оштрафовали на 1,4 миллиона рублей за мусор, закопанный в лесу
Одна из старейших турбаз на берегу Байкала в Иркутском районе, «Песчанка», еще год назад попала под прокурорские проверки. Вскрылись разные экологические нарушения. Работники турбазы загрязняли почву Прибайкальского национального парка: закапывали в лесу мусор, спрессованный в брикеты, сливали неочищенные сточные воды, а от дизельногенераторной установки на землю попадали нефтепродукты.
- Концентрация загрязняющих веществ в почве превысила допустимые показатели в 212 раз! - рассказывают в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре. - Руководство базы долго не признавало эти факты. Тем не менее, теперь по решению суда База отдыха «Песчанка» выплатит в бюджет Иркутского района более 1,4 миллиона рублей за ущерб почве. Пока турбаза закрыта - сначала нужно устранить нарушения правил пожарной безопасности и требований закона об охране окружающей среды.
Организация должна убрать весь мусор со своей территории и восстановить истощенную почву. А еще суд потребовал снести самовольные постройки на берегу Байкала - деревянный пирс, баню и надворный туалет.
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ИСТОЧНИК KP.RU