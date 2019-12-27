Китаец погасил долг в 900 тыс рублей, чтобы улететь из Иркутска на родину

СЕГОДНЯ 13:19 2019-12-27T13:19:14+03:00

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Житель Китая погасил задолженность в 900 тыс. рублей, чтобы выехать в Поднебесную. Ранее судебным приставам поступил исполнительный лист о взыскании с него этой немаленькой суммы. Известно, что мужчина торговал на одном из рынков Иркутска.

- Должника вызвали на прием к судебному приставу, где ознакомили с постановлением о возбуждении исполнительного производства, - сообщили в УФССП по Иркутской области. – Кроме того, предупредили об ответственности, если долг не будет вовремя оплачен.

Судебные приставы донесли до китайца эту информацию с помощью переводчика. А так как по истечении срока для добровольной оплаты долг погашен не был, приставом в отношении неплательщика вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы России. И тут же житель Китая приехал в банк и погасил весь долг.

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ИСТОЧНИК KP.RU