2019-12-28T13:59:51+03:00
Общество

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отметит Новый год в Тулуне

Глава региона будет встречаться с жителями и следить за тем, как восстанавливается город
Анна ПОПОВА
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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отметит Новый год в Тулуне. Фото: пресс-служба правительства Иркутской областиВрио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отметит Новый год в Тулуне. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области
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Кто-то собирается отметить праздник Нового года в кругу семьи и друзей, а временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев решил встретить новое десятилетие в Тулуне. Там он планирует провести несколько встреч с жителями города и лично проконтролировать проведение работ по восстановлению жилых домов и социальных объектов.

- Новый год буду праздновать здесь, - сообщил Игорь Кобзев на встрече с журналистами

Сейчас врио губернатора Иркутской области находится в Тулуне, пострадавшем от летнего наводнения в Иркутской области, вместе с председателем правительственной комиссии по ликвидации паводка Виталием Мутко. Они проверяют, соблюдаются ли сроки строительства домов для тех, кто потерял свое жилье, а также навещают тех, кто еще не успел получить квартиру и живет в пункте временного размещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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