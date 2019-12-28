Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отметит Новый год в Тулуне

СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-28T13:59:51+03:00

Глава региона будет встречаться с жителями и следить за тем, как восстанавливается город

Изменить размер текста: A A

Кто-то собирается отметить праздник Нового года в кругу семьи и друзей, а временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев решил встретить новое десятилетие в Тулуне. Там он планирует провести несколько встреч с жителями города и лично проконтролировать проведение работ по восстановлению жилых домов и социальных объектов.

- Новый год буду праздновать здесь, - сообщил Игорь Кобзев на встрече с журналистами

Сейчас врио губернатора Иркутской области находится в Тулуне, пострадавшем от летнего наводнения в Иркутской области, вместе с председателем правительственной комиссии по ликвидации паводка Виталием Мутко. Они проверяют, соблюдаются ли сроки строительства домов для тех, кто потерял свое жилье, а также навещают тех, кто еще не успел получить квартиру и живет в пункте временного размещения.

ИСТОЧНИК KP.RU