9 поездов и 2 электрички отстали от графика на Восточно-Сибирской железной дороге

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-28T14:16:51+03:00

Время их задержки в пути составляет от одного до четырех часов

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Внимание всем, кто сегодня собирается куда-то поехать поездом! На Восточно-Сибирской железной дороге по техническим причинам отстанут от расписания несколько поездов ближнего и дальнего следования. Какие обстоятельства привели к такому отставанию от графика, неизвестно. Но это точно не связано с авариями или неблагоприятными погодными условиями.

- Время задержки поездов ближнего и дальнего следования в пути составит от одного до четырех часов, - сообщили в пресс-службе ВСЖД. - Специалисты делают все возможное, чтобы они как можно быстрее вернулись в график.

Так свои составы придется подождать пассажирам поездов № 7 Владивосток-Новосибирск, № 519 Чита-Иркутск, № 99 Владивосток-Москва, № 362 Иркутск-Наушки, № 322 Иркутск-Забайкальск, № 100 Москва-Владивосток, № 88 Усть-Илимск-Иркутск, № 58 Тайшет-Иркутск и № 69 Чита-Москва. Также могут отстать от графика и пригородные электрички № 6450 и № 6638. Отнеситесь к задержке поездов с терпением и пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU