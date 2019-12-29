2019-12-29T06:18:09+03:00
Общество

Утром 29 декабря произошла авария на теплосети в Иркутске

Отключение домов от отопления произошло в микрорайоне Зеленый
Мария КНЯЗЕВА
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Утром 29 декабря произошла авария на теплосети в ИркутскеУтром 29 декабря произошла авария на теплосети в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Утром в 5.30, 29 декабря, в Единую диспетчерскую службу стали поступать сообщения о снижении давления в тепловой сети микрорайона Зеленый в Иркутске. Быстро в районе развернули оперативный штаб. Повреждение нашли в короткие сроки.

- Прорыв произошел на старом участке тепловой сети, на которой ремонтные работы в 2019 году не проводились, - сообщает администрация Иркутска. - Данные сети не переданы на баланс муниципалитета и находятся в ведении Министерства обороны.

На непродолжительное время, для устранения аварии, от подачи отопления были отключены 4 жилых дома и два административных здания. Тепло в дома вернулось в 07.00 утра.

Жители микрорайона отключения, наверное, заметить и не успели, снижение температуры в жилых домах не было. Как отметили в мэрии, на данный момент авария полностью устранена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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