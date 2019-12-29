2019-12-29T13:35:10+03:00
Общество

Двухлетние близнецы погибли на пожаре под Иркутском

Из горящего дома удалось выбраться старшей сестренке
Мария КНЯЗЕВА
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Трехлетние близнецы погибли на пожаре под ИркутскомТрехлетние близнецы погибли на пожаре под ИркутскомФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Оставили детей без присмотра и это обернулось трагедией. Пожар вспыхнул в жилом доме в селе Хомутово под Иркутском. Родителей дома не было. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 11.08 29 декабря. Горел дом на ул. Кирова. До приезда пожарных из здания успела убежать 8-летняя девочка. В огне остались ее братья-близнецы. К моменту приезда сотрудников МЧС один из них уже погиб.

- Погибший мальчик 2017 года рождения сидел в кроватке, его брат был под кроватью и еще подавал признаки жизни, но, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Мальчик погиб от отравления угарным газом. В 11.30 пожар был локализован, в 11.59 ликвидирован. Причины вспыхнувшего огня пока не известны, на месте в данный момент ее выясняют эксперты. Работа проводится и с родителями.

- МЧС России напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности, - подчеркивают в ведомстве. - Помните, что от этого зависит Ваша жизнь и жизнь Ваших близких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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