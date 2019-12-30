2019-12-30T05:24:47+03:00
Общество

350 часов обязательных работ получил директор УК за неуплату счетов по коммуналке в Иркутской области

Задолженность свыше 100 тыс.рублей
Мария КНЯЗЕВА
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350 часов обязательных работ получил директор УК за неуплату счетов по коммуналке в Иркутской области350 часов обязательных работ получил директор УК за неуплату счетов по коммуналке в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Управляющая компания в городе Усолье-Сибирское не оплатила счет ресурсоснабжающей организации, в связи с чем представители последней обратились в суд, где постановили долг выплатить.

- Должник в лице генерального директора управляющей компании, достоверно зная о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Иркутской области о выплате всей суммы задолженности – свыше 100 000 рублей, уклонялся от его исполнения, - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. - Неоднократные требования судебного пристава и предупреждения об уголовной ответственности игнорировал.

А поступающие в кассу средства расходовал на иные нужды. Так, было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». По решению мирового судьи гендиректор УК получил наказание в виде 350 часов обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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