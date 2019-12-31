Иркутская область идет на первом месте по количеству погибших детей на пожарах

СЕГОДНЯ 07:59 2019-12-31T08:02:28+03:00

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Грустная статистика от иркутских спасателей. Приангарье занимает первое место в России по количеству погибших на пожарах детей за последние пять лет. За этот период в нашем регионе погибли 99 ребятишек. Так, только в этом году на 13 пожарах погибли 20 детей. Еще ребенка получили различные травмы.

- Почти все трагедии с пожарами происходят в частных деревянных домах, надворных постройках, в помещении летней кухни. – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Большинство из погибших детей, родители оставляли без присмотра.

Унес жизни двух ребятишек на днях и пожар в Хомутово. 29 декабря в селе загорелся частный жилой дом на ул. Кирова. Внутри находились 8-летняя девочка и ее двухлетние братья-близнецы. Сестра выбежала из дома, попросила помощи. Прибывшие на место спасатели обнаружили в доме тело одного из братьев в кроватке. Второй малыш лежал под кроватью и еще дышал. Однако, как ни старались медики, он также умер от отравления угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU