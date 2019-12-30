Короткое замыкание - причина пожара, в котором погибли двухлетние близнецы под Иркутском

СЕГОДНЯ 09:50 2019-12-30T10:46:37+03:00

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Трагедия произошла 29 декабря в селе Хомутово Иркутского района. Загорелся частный жилой дом на ул. Кирова. В момент обнаружения пламени в доме находились 8-летняя девочка и ее двухлетние братья-близнецы. Сестра выбежала из дома, попросила помощи. Прибывшие на место спасатели обнаружили в доме тело одного из братьев в кроватке. Второй малыш лежал под кроватью и еще дышал. Однако, как ни старались медики, он также умер от отравления угарным газом.

На месте вчера весь день работали эксперты, следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей. Сегодня, 30 декабря, стала известна вероятная причина возгорания.

- Работавшая на месте пожара следственно-оперативная группа в составе дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы, эксперта испытательной пожарной лаборатории, сотрудников следственного комитета и полиции установила предварительную причину пожара – короткое замыкание электропроводки, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Установлено также, что в момент возгорания в доме находились только эти трое детей. Мама в этот момент ушла провожать старшего ребенка на остановку маршрутного такси.

Известно, что семья недавно переехала в Хомутово. Жили в арендованном доме. Без крова они не остались. Как сообщает администрация Иркутского района, у них есть свой дом в деревне Тайтура. Ширяевское МО поможет погорельцам с дровами, Уриковское МО с погребением. Социально-реабилитационный центр Управления соцзащиты организовал сбор средств и вещей для семьи. Если хотите помочь, звоните директору центра по тел. 8-904-139-74-92.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Иркутская область занимает первое место по детской гибели на пожарах

Неутешительную статистику дают государственные инспекторы по пожарному надзору: Иркутская область за последние пять лет вышла на первое место по количеству детских смертей на пожарах.

- С 2014 года по 2018 год на пожарах в нашем регионе погибли 99 несовершеннолетних, - отмечает пресс-служба ведомства. - Только в этом году зарегистрировано 13 пожаров, на которых погибли 20 детей. 42 ребёнка получили на пожарах различные травмы.

Названы также частые места гибели ребят – это загоревшиеся частные деревянные дома, надворные постройки, помещения летней кухни. Дети не могут сами покинуть помещения, так основным фактом смертей несовершеннолетних в огне был и остается оставление их дома одних, без присмотра взрослых.

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ИСТОЧНИК KP.RU