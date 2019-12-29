Смерть мальчиков-близнецов на пожаре под Иркутском: СК возбудил уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-29T13:46:08+03:00

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Следственный комитет России по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух маленьких детей в селе Хомутово под Иркутском. Напомним, этим утром загорелся жилой дом на ул. Кирова. Из горящего здания смогла выбраться девочка 8 лет, она и сообщила соседям о возгорании, попросила помощи. В доме оставались двое мальчиков-близнецов 2017 года рождения.

Звонок пожарным поступил в 11.08. Когда спасатели нашли малышей один из них еще был жив, однако, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. Тело еще одного братика нашли в кроватке.

- По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», - сообщает пресс-служба СУ СУ РФ по Иркутской области.

Известно, что дети были дома одни. Их мама ушла провожать старшего ребёнка на маршрутку. На месте сейчас работают следователи и эксперты, проводится осмотр места трагедии, опрашиваются свидетели.

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ИСТОЧНИК KP.RU