СЕГОДНЯ 15:07 2019-12-29T15:07:18+03:00

В Бурятии в горящем доме погиб человек. Фото: пресс-служба агентства ГО и ЧС Бурятии

Изменить размер текста: A A

Пожар произошел в частном доме в селе Мыла в республике Бурятия. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 11.05. В 11.12 пожарные уже были на месте.

- Горели потолочное перекрытие и крыша дома, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства гражданской обороны и ЧС. - В результате пожара произошло обрушение кровли, уничтожена пристроенная веранда.

После того как пожар был потушен, при разборе завалов на месте пожара начальником караула ПЧ 23 было обнаружено тело человека. Причина пожара и личность погибшего устанавливаются.

Читайте также:

Смерть мальчиков-близнецов на пожаре под Иркутском: СК возбудил уголовное дело. В доме погибли двухлетние малыши, спастись удалось их 8-летней сестре (подробности)

Не смогли выбраться из горевшей квартиры: школьник и его бабушка погибли на пожаре в Тулуне. Дознаватели выясняют, что стало причиной трагедии, унесшей жизнь двух человек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU