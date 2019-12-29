2019-12-29T15:07:18+03:00
Общество

В Бурятии в горящем доме погиб человек

У дома обрушилась кровля
Мария КНЯЗЕВА
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В Бурятии в горящем доме погиб человек. Фото: пресс-служба агентства ГО и ЧС БурятииВ Бурятии в горящем доме погиб человек. Фото: пресс-служба агентства ГО и ЧС Бурятии
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Пожар произошел в частном доме в селе Мыла в республике Бурятия. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 11.05. В 11.12 пожарные уже были на месте.

- Горели потолочное перекрытие и крыша дома, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства гражданской обороны и ЧС. - В результате пожара произошло обрушение кровли, уничтожена пристроенная веранда.

После того как пожар был потушен, при разборе завалов на месте пожара начальником караула ПЧ 23 было обнаружено тело человека. Причина пожара и личность погибшего устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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