2020-01-01T16:12:02+03:00
Общество

Пассажирские поезда на ВСЖД будут следовать увеличенным составом все новогодние праздники

Это связано с повышенным спросом пассажиров на железнодорожные билеты
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пассажирские поезда на ВСЖД будут следовать увеличенным составом все новогодние праздникиПассажирские поезда на ВСЖД будут следовать увеличенным составом все новогодние праздникиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На все новогодние и рождественские праздники вплоть до 8 января ВСЖД увеличило количество вагонов в поездах местного и дальнего следования. Это связано с повышенным спросом пассажиров на железнодорожные билеты.

Итак, как сообщили в пресс-службе ВСЖД, дополнительные вагоны включены в состав четырех поездов: №87/88 Иркутск – Усть-Илимск; №362/361 Иркутск – Наушки; №150/149 Иркутск – Улан – Удэ; №91/92 СеверобайкальскМосква.

Кстати, перед новогодними праздниками железнодорожники провели профилактические акции для водителей, во время которых напомнили автомобилистам о правилах пересечения железнодорожных переездов. Ведь в 2019 году число аварий на переездах значительно выросло по сравнению с прошлым годом, в 2019 году произошло 16 ДТП, в них погибло шесть человек, а в 2018-м было зафиксировано девять аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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