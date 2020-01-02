2 Янв. 2020 2020-01-02T07:11:32+03:00

10 человек спасли из горящего общежития на улице Авиастроителей в Иркутске. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Ночь 2 января выдалась неспокойной для иркутян из общежития на улице Авиастроителей. На четвертом этаже в 3 часа 29 минут загорелась квартира, подъезд и коридоры наполнились едким дымом. Приехали пожарные, стали срочно выводить всех на улицу.

Пожарные тушили огонь в общежитии целый час.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Жители третьего и четвертого этажей не смогли самостоятельно покинуть свои квартиры, все силы бросили на их эвакуацию, - рассказал руководитель тушения пожара Валентин Орлов. - Ситуацию осложняло то, что общежитие – кирпичное с деревянными перекрытиями. Огонь быстро распространялся по пустотам между этажами и перекинулся на кровлю.

На место ЧП выехали 43 человека и 6 машин.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

К счастью, никто не пострадал. Сотрудники МЧС спасли 10 человек. Ну а пожар тушили целый час. Сгорела комната площадью 16 квадратных метров и часть крыши в пять квадратов.

Из-за чего случился пожар, пока неизвестно. Проводится проверка. Скорее всего, причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загорелась гирлянда на елке: 13 жильцов спасли из горящего дома в Иркутске

В многоэтажке, по улице Тельмана 1 января загорелась квартира на первом этаже (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU