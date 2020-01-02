10 человек спасли из горящего общежития на улице Авиастроителей в Иркутске
Ночь 2 января выдалась неспокойной для иркутян из общежития на улице Авиастроителей. На четвертом этаже в 3 часа 29 минут загорелась квартира, подъезд и коридоры наполнились едким дымом. Приехали пожарные, стали срочно выводить всех на улицу.
Пожарные тушили огонь в общежитии целый час.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
- Жители третьего и четвертого этажей не смогли самостоятельно покинуть свои квартиры, все силы бросили на их эвакуацию, - рассказал руководитель тушения пожара Валентин Орлов. - Ситуацию осложняло то, что общежитие – кирпичное с деревянными перекрытиями. Огонь быстро распространялся по пустотам между этажами и перекинулся на кровлю.
На место ЧП выехали 43 человека и 6 машин.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
К счастью, никто не пострадал. Сотрудники МЧС спасли 10 человек. Ну а пожар тушили целый час. Сгорела комната площадью 16 квадратных метров и часть крыши в пять квадратов.
Из-за чего случился пожар, пока неизвестно. Проводится проверка. Скорее всего, причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Загорелась гирлянда на елке: 13 жильцов спасли из горящего дома в Иркутске
В многоэтажке, по улице Тельмана 1 января загорелась квартира на первом этаже (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU