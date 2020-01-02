ДТП в Братске: пять девушек попали в больницу из-за пьяного водителя

2 Янв. 2020 2020-01-02T08:01:16+03:00

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Из-за пьяного водителя в больницу попали сразу пять жительниц Братска. Ночью 2 января в городе случилось ДТП с тремя иномарками. У пострадавших - ушибы и сотрясения.

- В 0.35 на улице Мира столкнулись машины «Тойота Виста» и «Ниссан Кашкай», затем "Ниссан" задел "Хонду Фит", - рассказывают подробности в ГУ МВД по Иркутской области. - Травмы получили водитель и пассажиры «Ниссана» в возрасте от 20 до 22 лет, а также 36-летняя пассажирка «Тойоты». К счастью, все были пристегнуты ремнями безопасности.

Авария с пятью пострадавшими произошла ночью 2 января в Братске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ну а 28-летний парень за рулем "Висты" мало того, что выехал на дорогу пьяным, так еще и не имеет водительских прав. За это его, кстати, штрафовали ранее. Но ему, видимо, все было мало. Теперь любителю погонять без документов и в пьяном виде снова грозит административная ответственность - не только крупный штраф, но и арест на 10-15 суток. Пока что нарушитель ждет решения суда в спецприемнике.

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ИСТОЧНИК KP.RU