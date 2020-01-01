1 Янв. 2020 2020-01-01T13:02:13+03:00

Пьяный угонщик УАЗика устроил погоню с полицейскими в Усть-Уде. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Подходящий по ориентировке автомобиль УАЗ, который находился в угоне, инспекторы ГИБДД заметили в ночь на 1 января, когда патрулировали улицы поселка Усть-Уда. Полицейские попытались остановить машину, но водитель УАЗика, наоборот нажал на педаль газа, и попытался скрыться.

Инспекторы бросились за ним в погоню. Когда лихач выехал за пределы поселка, совершая опасные маневры, полицейским пришлось достать табельное оружие, и стрелять по колесам. Только после этого нарушитель остановился. Его задержали и доставили в отдел.

- За рулем УАЗа оказался ранее неоднократно судимый местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Напившись алкоголя, он решил покататься по поселку на угнанном ранее автомобиле.

Скорее всего, отмечать праздники ему теперь придется под арестом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU