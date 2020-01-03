3 Янв. 2020 2020-01-03T10:04:27+03:00

Жигули и КамАЗ столкнулись на трассе в Братске: три человека погибли. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Страшная авария произошла накануне, 2 января, в Братске, на 212 километре федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй». Итогом ДТП, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, стала гибель трех человек.

- ДТП произошло около 16.00 часов, - отмечают в ведомстве. - Отечественный седан ВАЗ под управлением 37-летнего братчанина выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем КамАЗ.

Удар был такой силы, что легковушка вмиг превратилась в груду искорёженного металлолома.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Удар был такой силы, что легковушка вмиг превратилась в груду искорёженного металлолома. В результате аварии ее водитель и два пассажира погибли на месте происшествия. Водитель КамАЗа не пострадал – судя по фото с места ДТП, у кабины большегруза лишь слегка помят бампер.

Все обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники полиции. По предварительному заключению, вероятной причиной стал неверный выбор водителем ВАЗа скорости движения, на которой он не справился с управлением автомобилем. Окончательные причины установит следствие.

Читайте также:

ДТП в Братске: пять девушек попали в больницу из-за пьяного водителя (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU