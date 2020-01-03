2020-01-03T10:04:27+03:00
Происшествия

Жигули и КамАЗ столкнулись на трассе в Братске: три человека погибли

Полиция устанавливает обстоятельства аварии [фото]
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
Жигули и КамАЗ столкнулись на трассе в Братске: три человека погибли.Жигули и КамАЗ столкнулись на трассе в Братске: три человека погибли.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла накануне, 2 января, в Братске, на 212 километре федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй». Итогом ДТП, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, стала гибель трех человек.

- ДТП произошло около 16.00 часов, - отмечают в ведомстве. - Отечественный седан ВАЗ под управлением 37-летнего братчанина выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем КамАЗ.

Удар был такой силы, что легковушка вмиг превратилась в груду искорёженного металлолома. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Удар был такой силы, что легковушка вмиг превратилась в груду искорёженного металлолома.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Удар был такой силы, что легковушка вмиг превратилась в груду искорёженного металлолома. В результате аварии ее водитель и два пассажира погибли на месте происшествия. Водитель КамАЗа не пострадал – судя по фото с места ДТП, у кабины большегруза лишь слегка помят бампер.

Все обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники полиции. По предварительному заключению, вероятной причиной стал неверный выбор водителем ВАЗа скорости движения, на которой он не справился с управлением автомобилем. Окончательные причины установит следствие.

Читайте также:

ДТП в Братске: пять девушек попали в больницу из-за пьяного водителя (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отца семерых детей осудили в Братске за ложное сообщение о минировании
Жигули и КамАЗ столкнулись на трассе в Братске: три человека погибли
Две шайбы ангарского хоккеиста Дмитрия Воронкова помогли сборной России выйти в полуфинал молодежного Чемпионата мира 2020
В Иркутске восемь многоэтажек остались без тепла в ночь на 3 января
Погода в Иркутске 3 января: тепло и без осадков
Кондитерский павильон сгорел в торговом центре в Зиме
Пропускной пункт Монды в Бурятии закрыт до 9 января
Виновник ДТП в Братске, в котором пострадали 5 девушек, услышал приговор суда
За продажу небезопасной пиротехники оштрафовали 14 жителей Иркутской области
ДТП в Братске: пять девушек попали в больницу из-за пьяного водителя
10 человек спасли из горящего общежития на улице Авиастроителей в Иркутске
Гороскоп на 2 января от бурятских лам: время для удачных решений
Пассажирские поезда на ВСЖД будут следовать увеличенным составом все новогодние праздники
Пьяный угонщик УАЗика устроил погоню с полицейскими в Усть-Уде
Трамвай сгорел 1 января в Иркутске
В новогоднюю ночь в Иркутской области произошло 13 пожаров: один человек погиб
В Черемхове двое полицейских спасли мужчину, которому стало плохо на улице
Ангарский хоккеист Дмитрий Воронков забросил первую шайбу на молодежном чемпионате мира 2020 в Чехии