2020-01-04T05:55:53+03:00
Общество

В Иркутской области на реке Ангара задержали браконьера

Мужчина незаконно выловил несколько хвостов хариуса
Мария ОСИПОВА
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В Иркутской области на реке Ангара задержали браконьераВ Иркутской области на реке Ангара задержали браконьераФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На скамью подсудимых в скором времени может угодить 36-летний житель Иркутского района за незаконную рыбалку. На Ангаре сетями мужчина выловил 15 особей хариуса, за что был задержан транспортными полицейскими.

- Правонарушение было выявлено сотрудниками Байкало-Ангарского линейного отделения полиции на водном транспорте во время рейда в акватории реки Ангара, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте. – У задержанного изъята незаконно выловленная рыба и сети, которые он ставил на реке накануне.

Во время дальнейшей проверки выяснилось, что браконьер уже был ранее судим. Общий ущерб от его незаконной рыбалки составил более 14 000 рублей.

Теперь браконьеру грозит до двух лет лишения свободы. Полиция возбудила на него уголовное дело за незаконную рыбалку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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