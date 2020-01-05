Девушка и парень провалились под лед реки Ангара в Тальцах
Повезло, иначе и не скажешь. Вечером 5 января девушка и парень провалились под лед реки Ангара в поселке Тальцы Иркутского района. Видимо, решили прогуляться... К счастью, молодые люди сумели выбраться из студеной воды сами, не дожидаясь подмоги.
- Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России до прибытия кареты скорой помощи оказывали первую помощь, - сообщили в аккаунте регионального ГУ МЧС в Инстаграме. - Пострадавшие переданы медицинским работникам, состояние у них удовлетворительное.
Спасатели напоминают, что выход на лед опасен. Все-таки поверхность водоемов не везде достаточно промерзла.
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ИСТОЧНИК KP.RU