2020-01-05T17:37:48+03:00
Происшествия

Девушка и парень провалились под лед реки Ангара в Тальцах

К счастью, они выбрались из воды сами и чувствуют себя удовлетворительно
Любовь АРБАТСКАЯ
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Девушка и парень провалились под лед реки Ангара в ТальцахДевушка и парень провалились под лед реки Ангара в ТальцахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Повезло, иначе и не скажешь. Вечером 5 января девушка и парень провалились под лед реки Ангара в поселке Тальцы Иркутского района. Видимо, решили прогуляться... К счастью, молодые люди сумели выбраться из студеной воды сами, не дожидаясь подмоги.

- Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России до прибытия кареты скорой помощи оказывали первую помощь, - сообщили в аккаунте регионального ГУ МЧС в Инстаграме. - Пострадавшие переданы медицинским работникам, состояние у них удовлетворительное.

Спасатели напоминают, что выход на лед опасен. Все-таки поверхность водоемов не везде достаточно промерзла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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