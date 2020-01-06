Осторожнее с фейерверками: иркутяне продолжают взрывать новогодние петарды

6 Янв. 2020 2020-01-06T07:22:24+03:00

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Даже самые суровые горожане, у которых "не в правилах" встречать Новый год, узнают о том, что весь Иркутск приветствует его наступление благодаря многочисленным фейерверкам. Если красочный салют расцвечивает небо только один раз, то многочисленные петарды взрываются во дворах несколько часов подряд. Ну любят наши люди встретить праздник и по сахалинскому, и по московскому времени. А за безопасность этого ликованья отвечает МЧС.

-Только за прошедшие сутки вместе с органами МВД проведено 54 рейда, обследовано 12 мест хранения и реализации пиротехнических изделий, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - Найдено 6 нарушений.

А всего с начала 2020 года на продавцов пиротехнических изделий составлено 17 протоколов.

-В целом можно сказать, что культура продажи пиротехническими изделиями с каждым годом становится лучше, - комментирует заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.. - . Предприниматели с пониманием относятся к безопасности и соблюдают требования к продаже опасного товара. В основном, нарушения встречаются на мелких точках реализации пиротехники, где не соблюдаются правила хранения, не выдерживаются противопожарные расстояния и зачастую нет никаких документов на товар.

За это приходится отвечать, и штрафы для мелких торговцев, индивидуальных предпринимателей - от 30 до 40 тысяч рублей, для фирм - от 200 до 400 тысяч рублей. Проверки продолжатся до 15 января - к этой дате, отгуляв Старый Новый год, горожане перестают покупать и петарды.

ИСТОЧНИК KP.RU