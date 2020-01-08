8 Янв. 2020 2020-01-08T07:38:40+03:00

83-летний пенсионер пропал в Шелеховском районе в Рождество. Фото: ориентировка "Лиза Алерт" - Байкал".

Владимир Шантанов вышел из дома в поселке Большой Луг и исчез

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И вновь волонтеры разыскивают пропавшего человека в Иркутской области. Владимир Шантанов, 83-летний пенсионер, 7 января вышел из дома в поселке Большой Луг, что в Шелеховском районе, и обратно не вернулся. Где он - пока предположений нет.

Узнать мужчину можно по таким приметам: рост 180 сантиметров, крепкое телосложение, темные волосы с проседью. Одет в синюю клетчатую рубашку, жилетку со светлыми полосами, черные трико, коричневую дубленку по колено. На ногах - черные кожаные унты, на голове - черная вязаная шапка.

- Возможна потеря памяти, не ориентируется в пространстве, - подчеркивают добровольцы из поискового отряда "Лиза Алерт" - Байкал. - Просим сообщать любую информацию. Помогите найти человека!

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ИСТОЧНИК KP.RU