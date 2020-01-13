2020-01-13T04:16:44+03:00
Происшествия

Пытался украсть телефон – сел на 3 года: иркутянина осудили за разбой

Осужденный побил мужчину на железнодорожной станции
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Пытался украсть телефон – сел на 3 года: иркутянина осудили за разбойПытался украсть телефон – сел на 3 года: иркутянина осудили за разбойФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске осудили рецедивиста, который осенью на станции ж/д Мельниково при попытке отобрать у незнакомого мужчины сотовый телефон избил его. Завладеть чужим имуществом пьяному иркутянину не удалось, появились очевидцы, и он дал деру. Но вскоре его поймали сотрудники полиции. Началось расследование, накануне уголовное дело по статье «Разбой» было передано в суд.

- Установлено, что осужденный нанес потерпевшему несколько ударов в лицо, в результате чего последний получил ряд телесных повреждений, в том числе перелом носа, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Так как мужчина уже был судим за подобные преступления, суд постановил лишить разбойника свободы на три года. Он проведет их в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденный выплатит пострадавшему ущерб в размере 8 тысяч и 60 тысяч рублей моральной компенсации.

Читайте также:

Предпринимателей из Тайшета осудили за хищение бюджетных средств. Они выиграли тендер на ремонт бассейна, но к работам так и не приступили

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутяне предпочли провести новогодние каникулы дома
Скульптуры изо льда, концерты, марафоны: Зимниада на Байкале начнется в феврале
Рада мячам и машинкам: зоопарк Иркутска просит приносить игрушки для шимпанзе Леи
Пытался украсть телефон – сел на 3 года: иркутянина осудили за разбой
Прогноз погоды 13 января в Иркутске: днем до -15
Чемпионат России по стрельбе из пневматики в Ижевске: иркутянин занял первое место
Документальные фильмы покажут 16, 17 и 19 января бесплатно в Иркутске
Фильм «Дылда» с иркутянкой в главной роли получил приз FIPRESCI в США
Угроза подтопления жилых домов под Иркутском: 12 января чистят русло Олхи
Перебегал дорогу: 10-летнего мальчика сбили в Черемхово
О временах Екатерины Великой поставят спектакль в Иркутском драмтеатре
Гороскоп от бурятских лам на 12 января: день лучше посвятить домашним делам
Прогноз погоды в Иркутске 12 января: днем до -16
В ночь с 11 на 12 января в Свердловском районе Иркутска отключат электроэнергию
Угроза подтопления домов в Олхинском муниципальном образовании сохраняется
Предпринимателей из Тайшета осудили за хищение бюджетных средств
ВХЛ: ХК Ермак потерпел поражение в гостевом матче против "Югры"
189 человек оштрафовали за выход на лед в неположенном месте в Иркутской области
СК: политика из Бурятии проверяют на причастность к аварии, в которой погибла 17-летняя студентка
Строительство ФАПов в Иркутской области затягивается
Ледовую переправу через реку Иркут в Шелеховском районе временно закрыли
В четырех скорых поездах «Иркутск-Черемхово-Зима» появился бесплатный Wi-Fi
Футболист из Братска Федор Кудряшов продолжит карьеру в Турции
Ребенок скатился с горки в одном из дворов Черемхова прямо под колеса автомашины
В Бурятии почтальонка украла деньги из стариковских пенсий, чтобы раздать долги
Два наркопритона обнаружили в Иркутской области