Пытался украсть телефон – сел на 3 года: иркутянина осудили за разбой

13 Янв. 2020 2020-01-13T04:16:44+03:00

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В Иркутске осудили рецедивиста, который осенью на станции ж/д Мельниково при попытке отобрать у незнакомого мужчины сотовый телефон избил его. Завладеть чужим имуществом пьяному иркутянину не удалось, появились очевидцы, и он дал деру. Но вскоре его поймали сотрудники полиции. Началось расследование, накануне уголовное дело по статье «Разбой» было передано в суд.

- Установлено, что осужденный нанес потерпевшему несколько ударов в лицо, в результате чего последний получил ряд телесных повреждений, в том числе перелом носа, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Так как мужчина уже был судим за подобные преступления, суд постановил лишить разбойника свободы на три года. Он проведет их в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденный выплатит пострадавшему ущерб в размере 8 тысяч и 60 тысяч рублей моральной компенсации.

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ИСТОЧНИК KP.RU